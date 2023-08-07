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Güncel
İHA 07.08.2023 14:18

Karaman’da alev alan otomobil demir yığınına döndü

Karaman’da seyir halindeyken alev alan otomobil yanarak demir yığınına döndü.

Karaman’da alev alan otomobil demir yığınına döndü

 Yangın, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yeşildere köyü yakınlarında çıktı.

Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören sürücüsü aracını yol kenarına durdurarak hemen itfaiyeden yardım istedi. LPG’li otomobil kısa süre içinde alev topuna dönerken, ateş dağlık arazideki kuru otları da tutuşturdu.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yanarak demir yığınına dönen otomobilde soğutma çalışması yaptı. Otomobilin söndürülmesinin ardından itfaiye dağlık alanda yanan kuru otları da su sıkarak söndürdü.

İtfaiye, yaptığı ön incelemede yagının elektrik kontağından çıktığını belirledi. 

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