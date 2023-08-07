Kırşehir'de 750 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Kırşehir Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce üretilen keklikler, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde Alahacılı, Çubuktarla, Küçükteflek ve Hacıhasanlı köyleri kırsalına getirildi.

Kafesleri açılan 750 keklik, Kırşehir Vali Yardımcısı Zikri Şahin, Çiçekdağı Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürü Hasan Tezel ve köy muhtarları tarafından doğaya salındı.

Yaban hayatı ve hayvan popülasyonlarının artırılması, ekolojik yaşam dengesinin korunması amacıyla yapılan çalışmada kekliklerin süne ve keneyle doğal mücadelede önemli rol oynadığı belirtildi.