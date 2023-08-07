Eskişehir Şehir Hastanesindeki Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nden 507 kişi yararlandı

Eskişehir Şehir Hastanesinden yapılan açıklamada, merkezin, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Erol Gökdöl, Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Pınar Koçatakan ve Birim Sorumlusu Nurgül Balcı tarafından yerinde ziyaret edildiği belirtildi.

Ziyarette heyete, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Vekili Turhan Sulhan, Hastane Başhekimi Yaşar Bildirici ve hastane yönetiminin eşlik ettiğinin kaydedildiği açıklamada, "Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'nın talimatı ile pilot çalışma olarak hizmete başlayan YAŞAM'da 80 yaş ve üstü hastalara ulaşılmaya başlandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, YAŞAM'ın açıldığı günden itibaren 507 hastaya hizmet ulaştırdığı belirtilerek, "YAŞAM ekibimizde gerontolog, hemşire, sosyal çalışmacı, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, ergoterapist, tıbbi sekreter ve yardımcı personellerimiz yer almaktadır. Ekibimiz telefonla 80 yaş ve üstü bireyler için kendisine veya ailesine ulaşarak, randevu oluşturmakta ve randevu günü birey yerinde ziyaret edilmekte ve sonraki takipleri planlanmaktadır." denildi.

YAŞAM polikliniğinde Yaşlı Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yelda Öztürk öncülüğünde hastaların kronik hastalıklarının takibinin yapıldığı ve ilaç raporlarının düzenlendiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca uygunluk durumuna göre alt bezi raporu, havalı yatak gibi malzeme raporları, oral veya tüple beslenme ürünleri ve setlerinin raporları düzenlenmektedir. YAŞAM kapsamında beslenme yetersizliği, unutkanlık, depresyon, kemik erimesi, düşme ve kırıklar, aşılar ve kanser taramaları gibi koruyucu sağlık hizmetleri, aktif ve sağlıklı yaşlanma gibi konularda değerlendirme ve hizmetler sunulmaktadır. Ayrıca bireylerin ihtiyaç duydukları hizmetleri sunan diğer branşlar için sağlık tesisindeki randevuları ayarlanmaktadır. 80 yaş üstü hastalarımıza gerek evde, gerek sağlık tesisine ulaşımda, gerekse tesis içinde ulaşım ve yönlendirme konusunda da yardımcı personellerimiz tarafından destek sağlanabilmektedir."