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Güncel
İHA 07.08.2023 13:01

Artvin’de yayladaki çocuklar unutulmadı

Artvin'de yaz tatilini yaylada geçiren çocuklar unutulmadı.

Artvin’de yayladaki çocuklar unutulmadı

Oyun parkı kurulan, yarışların yapıldığı etkinlikle çocuklar doyasıya eğlendi. Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaz tatilini yaylada geçiren çocuklara yönelik etkinlik düzenledi. Ardanuç ilçesine bağlı Güreş köyü mezrasında yapılan etkinliklerde şişme oyun parkı kurularak çocuklara eğlenceli anlar yaşatıldı.

Bilek güreşi, halat çekme ve geleneksel Türk Okçuluğu yarışmalarının düzenlendiği etkinliklerde dereceye giren çocuklar ödüllendirildi.

Ardanuç İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yılmaz, yaptığı açıklamada ”Yaz spor okulları dahilinde bir çok faaliyetimiz var; hem spor hem kültürel olarak. Yaz tatili nedeniyle çocuklarımızın bir bölümü köylerde bizlerde ilçe müdürlüğü olarak uzman antrenörlerimizle birlikte Güreş köyümüzün mezrasına geldik. Velilerimizle irtibat kurarak bu etkinliği sunduk. Katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum umarın onların mutluluğu her daim devam eder” ifadelerini kullandı.

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