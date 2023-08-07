Teknoloji dünyasının kamu ve özel sektör yöneticileri bu etkinlikte buluşuyor

Türkiye'nin en büyük Kamu Teknoloji Etkinliği olan programda katılımcı profilleri; Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıkları, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Kamuya Bağlı Kurum ve Kuruluşların Bilgi İşlem Başkanlıkları, İdare Başkanlıkları, Teknoloji Sağlayıcı firmalar, son kullanıcı firmalar yer alacak.

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı’nda alanında uzman konuşmacılarıyla, Dijital Dönüşüm, Milli Teknoloji Hamlesi, IoT, Yapay Zeka, Büyük Veri ve Siber Güvenlik, 5G, Akıllı Şehirler, Metaverse, Blockchain gibi birçok konunun ele alınması hedefleniyor.

Ülkemizin dört bir yanından katılımların yapılacağı etkinlikte, 750’den fazla üst düzey katılımcı, 25’i aşkın Sergi Alanı Sahibi ile birlikte Teknoloji Atölyeleri, Yuvarlak Masa Toplantıları ve çeşitli networking aktiviteleri bulunacak.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi www.gictc.com.tr adresinden öğrenilecek.