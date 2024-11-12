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Güncel
AA 12.11.2024 20:36

Karaman Valisi Çiçekli, İl Genel Meclisi Toplantısına katıldı

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, İl Genel Meclisi Toplantısına katıldı.

Karaman Valisi Çiçekli, İl Genel Meclisi Toplantısına katıldı

Çiçekli, İl Genel Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yapılan çalışmaların kent için hayırlı olmasını diledi.

İl Genel Meclisi'nin kentin gelişimi ve köylerde yaşayan vatandaşlara verilen hizmetlerde önemli bir sorumluluk taşıdığına dikkati çeken Çiçekli, "Buradaki çalışmalarda ortak hedefimiz, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunarken Karaman'ı her açıdan daha da ileriye taşımak ve yaşayabilecek her türlü soruna çözüm bulmaktır." dedi.

Toplantıya, İl Genel Meclisi Başkanı Tamer Yıldızbaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ve meclis üyeleri katıldı.

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