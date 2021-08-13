Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karakoçan'da "en iyi narkotik polisi anne" semineri düzenlendi
[Fotoğraf: AA]
Karakoçan ilçesinde "en iyi narkotik polisi anne" semineri yapıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Aile Destek Merkezindeki kursiyerlere etkinlik düzenledi.
Etkinlikte, uyuşturucu nedir, madde bağımlılığı, uyuşturucuya başlama nedenleri ve bağımlılık döngüsü gibi konular anlatıldı.
Ayrıca, kursiyerlere Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı, bu konuda broşür dağıtıldı.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Polis Narkotik Uyuşturucu
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