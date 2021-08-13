Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ayancık ilçesinde yaşanan selden dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Havzalı 11 fırıncının sel bölgesi için 3 bin ekmek ürettiğini belirten ve fırıncılara teşekkür eden Özdemir, "Havza olarak selde mağdur olan Ayancıklı hemşehrilerimize destek olmak adına belediyemiz ve fırıncılarımız ile birlikte yardım elimizi kardeşlerimize uzatmak istedik. İlk etapta ilçemiz fırıncı esnaflarımız ile birlikte 3 bin adet ekmeği sel bölgesine gönderdik. Kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma bizim toplumuzun vazgeçilmez değerleri. Havza olarak yardıma ihtiyacı olana yardım elimizi uzatmaktan hiçbir zaman geri durmadık, inşallah bundan sonra da geri durmayacağız. Selden mağdur olan kardeşlerimize yardım için yaptığımız çalışmaya destek veren tüm fırıncı esnafımıza teşekkür ediyorum. Havza olarak selden zarar gören tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

İlçede fırın işletmeciliği yapan Bülent Yılmaz da yardımlaşmanın ve dostluğun zor zamanda ihtiyaç duyulan bir vasıf olduğunu belirterek, "Belediyemiz öncülüğünde değerli meslektaşlarımızın da katkıları ile selden mağdur olan Ayancıklı kardeşlerimize destek olmak bizlerin üzerine vazifedir. Talep gelmesi üzerine Havzalı fırıncılar olarak daha fazla sayıda ekmeği sel bölgesine göndermeye hazırız. Umarım bu desteğimiz kardeşlerimizin yarasına bir nebze merhem olur." diye konuştu.