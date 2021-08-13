Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayancık'ta selde mahsur kalan aile TSK'ya ait helikopterle tahliye edildi
[Fotoğraf: AA]
Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde mahsur kalan bir aile helikopterle bulundukları yerden tahliye edildi.
Fındıklı Mahallesi'nde mahsur kalan aileyi TSK'ya ait helikopterle alan ekipler Ayancık Devlet Hastanesine getirdi.
Anne Özlem Çalışkan (36) ile çocukları Mehmet Efe (9) ve Hikmet Can (11) sağlık ekiplerince ambulansta sağlık kontrolünde geçirildi.
Özlem Çalışkan kendilerini kurtaran ekibe teşekkür etti.
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