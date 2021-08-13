Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İnderesi köyü Dişbudak Yaylası yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede yayıldı.
Bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteri, arazöz ve itfaiye ekipleriyle yangına müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Osmaniye Orman Yangını Yangın
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