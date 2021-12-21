Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, Karadeniz'de hamsinin göç yolculuğuna başladığını söyledi.

Deniz sıcaklıkları nedeniyle hamsinin çekilmeye başladığını dile getiren Malkoç, "Hamsi açıkta soğuk sulara gitti. Bu sene Karadeniz çok sıcak. Balık göçünü çok erken tamamlıyor. Eskiden hamsi günde 5 mil giderdi, şimdi 50 mil gidiyor. Deniz suyu sıcaklığı 10 yıl öncesine göre 5-6 derece arttı. Sıcaklık 8 derece olması gerekirken 14 derecelerde" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

"Karadeniz bu kadar balıkçıyı kaldıramaz"

Malkoç, Akdeniz'in balıkçı teknelerinin de Karadeniz'e geldiğini, Karadeniz'in bu kadar balıkçıyı kaldıramayacağını vurgulayarak, "Marmara da Karadeniz'e geliyor. Karadeniz'deki balık stoku bir ayda çok hızlı eridi. Deniz suyu sıcak, bu kadar motor gürültüsüyle balık kaçıyor, terk ediyor sahalarımızı" dedi.

Hamsinin bir süre daha az da olsa avlanacağına işaret eden Malkoç, "Balıkçılar şu an çaça ve istavrit avlıyor. İstavrit bol, kasası 150 lira. Balığı koyduğumuz boş kutusu 17 lira. İstavrit tezgahlarda 10-15 lira" diye konuştu.