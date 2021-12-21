Hatay'da 5 gündür etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı dereler taştı, Antakya'daki bazı tarım arazilerini su bastı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan kanal ve dere yataklarındaki temizlik çalışmalarını sürdürdü.

[Fotoğraf: AA]

Antakya Belediyesi ekipleri, kent merkezi ve kırsal mahallelerde sağanak nedeniyle yol ve sokaklarda oluşan çamur birikintilerinin temizlenmesi için çalışma yapıyor.

Kapanan yollar açıldı

Yayladağı Belediyesi ekipleri de aşırı yağış nedeniyle kapanan tali yolları açtı.

Sokak ve yollardaki temizlik çalışmalarına da devam ediliyor.