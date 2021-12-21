Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da silahlı saldırı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Havza ilçesinde silahlı saldırı sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
D.G., kendisine ait ticari taksinin içinden Kevser Camii önündeki Havza Şehiriçi Minibüsçüleri ve Servisçileri Kooperatifi durak kulübesine pompalı tüfekle 6-7 el ateş etti.
Açılan ateş sonucu içeride bulunan 55 yaşındaki Feridun Başaran , 57 yaşındaki İsa Kaygusuz, 57 yaşındaki Sedat Sepetçi ve 35 yaşındaki Vahdet Yıldız yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Başaran ve Kaygusuz Samsun'a sevk edildi.
Kaçan zanlı ise Havza Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Vezirköprü ilçesinde yakalandı.
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