D.G., kendisine ait ticari taksinin içinden Kevser Camii önündeki Havza Şehiriçi Minibüsçüleri ve Servisçileri Kooperatifi durak kulübesine pompalı tüfekle 6-7 el ateş etti.

Açılan ateş sonucu içeride bulunan 55 yaşındaki Feridun Başaran , 57 yaşındaki İsa Kaygusuz, 57 yaşındaki Sedat Sepetçi ve 35 yaşındaki Vahdet Yıldız yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Başaran ve Kaygusuz Samsun'a sevk edildi.

Kaçan zanlı ise Havza Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Vezirköprü ilçesinde yakalandı.