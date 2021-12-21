Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, yol açma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Kurtkan, 10 şantiyede 50 iş makinesi ve 75 kişilik personel ile karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini, kapanan yolların en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağını söyledi.

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Don uyarısı yapıldı

Kar yağışı ile birlikte kentteki ana yollarda Karayolları, mahalle aralarında da belediye ekipleri yoğun çalışma yürütüyor. Ayrıca Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyu devam edeceği, akşam saatlerinden itibaren de bölgeyi terk edeceği tahminini duyurdu.

Kar yağışının durmasının ardından ise aşırı soğuk nedeniyle don uyarısında bulunuldu.