Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 12:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bitlis’te 226 köy yolu kardan kapandı
[Fotoğraf: DHA]
Bitlis’te, 4 günden beri devam eden kar yağışı nedeniyle 226 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolları açmak için yoğun çalışma yürütüyor.
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, yol açma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Kurtkan, 10 şantiyede 50 iş makinesi ve 75 kişilik personel ile karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini, kapanan yolların en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağını söyledi.
[Fotoğraf: DHA]
Don uyarısı yapıldı
Kar yağışı ile birlikte kentteki ana yollarda Karayolları, mahalle aralarında da belediye ekipleri yoğun çalışma yürütüyor. Ayrıca Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyu devam edeceği, akşam saatlerinden itibaren de bölgeyi terk edeceği tahminini duyurdu.
Kar yağışının durmasının ardından ise aşırı soğuk nedeniyle don uyarısında bulunuldu.
Etiketler: Bitlis Buzlanma Kar Yağışı Meteoroloji
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