Turgutlu Ergenekon Mahallesi Hasan Tahsin Sokak'ta Turgutlu Belediyesine ait arsa üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesinin ortaklaşa yaptırdıkları Nurgül Fidan Spor Kompleksi'nde bulunan kapalı yüzme havuzu ve spor salonu, zemindeki kayma yüzünden kısa sürede kullanılmaz hale geldi.

Yaklaşık 2 yıldır kullanılmayan tesiste meydana gelen hasarı onarmak için harekete geçen Turgutlu Belediyesi, salonun onarımının Büyükşehir Belediyesi ile ortak yapılması için Turgutlu Belediye Meclisinden yetki aldı. Ancak onarım maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle salonda tadilat işlemi başlatılamadı.

[Fotoğraf: DHA]

Sporcular antrenman yapamadı

Belediye, yaşanan sorun üzerine spor salonu ve yüzme havuzunu devretmek istedi ancak devir gerçekleşmedi. Yaklaşık 2 yıldan beri kullanılmayan tesis çürümeye başladı. Salon ve havuzun kapalı olması Turgutlu'da bulunan spor kulüplerini de olumsuz etkiledi. Diğer spor salonlarındaki yoğunluk ve başka kapalı havuz olmaması nedeniyle kulüplerin faaliyetleri sekteye uğradı. Sayısı yüzleri bulan sporculara antrenman yapacak tesis kalmadı.

Turgutlulu sporcu ve antrenörler, yetkililerden yaşanan sıkıntıya bir an önce çözüm bulmasını talep ederken, çürümeye yüz tutan milyonlarca liralık tesisin kurtarılması için harekete geçilmesini istiyor.

[Fotoğraf: DHA]

Çok amaçlı tesis

Yaklaşık 14 bin metrekare alan üzerine inşa edilen dev tesiste yarı olimpik yüzme havuzu, 500 kişilik basketbol sahası, farklı aktivite alanları, dinlenme ve idari bölümler bulunuyor. Tesis, büyük bir peyzaj alanına sahip.