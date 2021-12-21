Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kar yağışı nedeniyle 176 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 176 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini gösteren kar yağışının ardından 176 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 140 personel ile kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Sivas
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