Kars - Iğdır arasında bulunan 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi başta olmak üzere Kars - Erzurum ve Kars - Ardahan kara yolunda kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgelerde kar püskürtme aracıyla yollar açılıyor.

Karayolları 18'inci Bölge Müdürü yetkilileri koordinesinde kar küreme aracı, loder ve greyderle 3 gündür aralıksız çalışan ekipler, buzlanmaya karşı da tuzlama çalışması yapıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Buzlanma kazaya neden oluyordu

Öte yandan Kars - Iğdır kara yolunda ilerleyen bir tır kayarak yoldan çıktı.

Araç, çekici ile kurtarıldı.