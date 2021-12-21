Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 11:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kars'ta yoğun karla mücadele
[Fotoğraf: DHA]
Kars'ta etkili olan kar yağışı sonrası Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için yoğun çaba gösteriyor.
Kars - Iğdır arasında bulunan 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi başta olmak üzere Kars - Erzurum ve Kars - Ardahan kara yolunda kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgelerde kar püskürtme aracıyla yollar açılıyor.
Karayolları 18'inci Bölge Müdürü yetkilileri koordinesinde kar küreme aracı, loder ve greyderle 3 gündür aralıksız çalışan ekipler, buzlanmaya karşı da tuzlama çalışması yapıyor.
[Fotoğraf: DHA]
Buzlanma kazaya neden oluyordu
Öte yandan Kars - Iğdır kara yolunda ilerleyen bir tır kayarak yoldan çıktı.
Araç, çekici ile kurtarıldı.
Etiketler: Buzlanma Kar Yağışı Kars
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