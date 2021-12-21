Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 12:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Rahatsızlanan kadına kar nedeniyle 2 saat sonra ulaşıldı
[Fotoğraf: DHA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kardan ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan 52 yaşındaki 5 çocuk annesi Nihayet Ören, 2 saat süren yol açma çalışması sonrası alınıp hastaneye ulaştırıldı.
Yüksekova'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok köyde olduğu gibi ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Aşağı Uluyolu köyü yolu da ulaşıma kapandı. Köyde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan 5 çocuk annesi Nihayet Ören'in yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Yolun kapalı olması nedeniyle köye sağlık ekipleri gidemeyince İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, yolu açmak için seferber oldu.
[Fotoğraf: DHA]
Ekipler, 2 saat sonra köyün yolunu açarak, sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı. İlk müdahalesi köyde yapılan Nihayet Ören, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Etiketler: Hakkari Kar Yağışı
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