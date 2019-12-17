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Karacabey'de kaçak midye avlayan 5 şüpheli suçüstü yakalandı17 Aralık 2019 Salı 09:25 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 09:27
Bursa'nın Karacabey ilçesinde kaçak midye avlayan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Karacabey ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ballıkaya Mahallesi sahilinde kaçak midye avlayan 5 zanlıyı yakalayıp haklarında işlem başlattı.
Ekipler ayrıca midye elemekte kullanılan düzenek ile 6 çuval midye ele geçirdi.
Şüpheliler hakkında Su Ürünleri Kanunu gereğince yasal işlem yapıldı. Midyeler ise doğal yaşam alanlarına salındı.
Kaynak: AA