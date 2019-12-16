Kastamonu Entegre Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Yıldız, kuruluşlarının 50. yılında "Geri Dönüşüm Bahçesi" projesini hayata geçirdiklerini belirterek, "Kastamonu fabrikamızın sıfır atık çalışmaları kapsamında geliştirilen bu proje ile 25 bin çocuğumuza okul bahçelerinde, kullanmaktan ve görmekten keyif alacakları renkli ve yaratıcı alanlar oluşturduk" ifadesini kullandı.

Şirket, adını aldığı ve ilk üretim tesislerinin bulunduğu Kastamonu'da hayata geçirdiği "50. Yılda 50 Okula Geri Dönüşüm Bahçesi" adlı sosyal sorumluluk projesini tamamladı.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteklediği proje ile tesislerdeki ahşap, plastik gibi atık malzemeler değerlendirilerek birbirinden renkli bank, koltuk, masa ve saksılara dönüştürüldü.

Elde edilen oturma grupları, proje kapsamında 50 okula bağışlandı. 5 ton metal ve 4 ton ahşap hurdasından oluşturulan bu ürünlerle 25 bin çocuğun kullanabileceği geri dönüşüm bahçeleri yaratıldı.

Renkli bank ve masalardan oluşan oturma grupları, okulların yanı sıra Kastamonu'nda 8 farklı kurum ve kuruluşa hediye edildi.

"25 bin çocuğumuz için renkli ve yaratıcı alanlar tasarladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kastamonu Entegre Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Yıldız, bugüne dek atıkların değerlendirilmesi ve tekrar kullanıma özendirilmesi konusunda sektörlerinde öncü çalışmalara imza attıklarını belirterek, 50. kuruluş yıllarında gerçekleştirdikleri bu projeyle çocuklarda geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanında farkındalık yaratmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kastamonu Entegre'nin kurulduğu günden bugüne "doğal dengeyi koruma" misyonuyla hareket ettiğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Kastamonu Entegre, insanı ve doğayı odağına alan çevre ve sürdürülebilirlik yaklaşımını, kurumsal yönetim ilkelerinin ayrılmaz bileşenleri olarak görmüştür. Bu yarım asırlık süreçte, şirketimiz gelecek nesillere daha yaşanır bir dünya bırakmak üzere, küresel standartlara uygun ve sürdürülebilir bir üretim gerçekleştirmiş, çevresel etkiyi azaltarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması faaliyetlerini sürdürmüştür.

50. yılımızda da 'Geri Dönüşüm Bahçesi' projesini hayata geçirerek çocuklarımızda çevre bilincini geliştirmeyi, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratmayı hedefledik. Kastamonu fabrikamızın sıfır atık çalışmaları kapsamında geliştirilen bu proje ile 25 bin çocuğumuza okul bahçelerinde, kullanmaktan ve görmekten keyif alacakları renkli ve yaratıcı alanlar oluşturduk."

Kaynak: AA