Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.
Safranbolu istikametinden Karabük'e gelen Ö.T idaresindeki otomobil, kaldırıma çarparak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, sürücüyü araçtan çıkararak özel bir hastaneye kaldırdı.
Eskipazar ilçesinde ise Karabük'ten Ankara istikametine giden ve plakası öğrenilemeyen E.C'nin kullandığı otomobil, Hamzalar mevkisinde önünde seyreden E.D yönetimindeki kamyona çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası Karabük
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