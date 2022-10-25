H.T idaresindeki tırdan yola malzemeler düştü. Bu sırada karşı istikamette olan T.S idaresindeki otomobil ve kamyonet tırdan düşen malzemelere çarptı. Kazada, T.S yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kaza yerine ulaşan polis ekipleri yolda tedbir alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu.

Araçtan çıkarılan yaralı ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, malzemelerin kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.

Tır sürücüsü polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.