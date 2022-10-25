Kaleşah Mahallesi'nde oturan Dursun Gökdağ, dün sabah saatlerinde ormanlık alanda kestane toplamak için evden ayrıldı. Gökdağ'ın geri dönmemesi üzerine ailesi, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

AFAD, UMKE, polis ve jandarma ile vatandaşların katılımıyla geniş bir alanda arama çalışması yapıldı.

Jandarma iz takip köpeği "Pati"nin destek verdiği aramada ekiplerin 16 saatlik çalışması sonucu Gökdağ'a, kaybolduğu yere 5 kilometre uzaklıkta yaralı olarak ulaşıldı.

Kolunun üzerine düşen kaya nedeniyle mahsur kalan Gökdağ, bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaklaşık 2 kilometrelik orman yolunda ekipler tarafından sedyeyle taşınan Gökdağ, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gökdağ'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.