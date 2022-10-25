Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de otomobilin çarptığı kadın öldü
[Fotograf: AA]
Niğde'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Bor ilçesi Mehmetçik Mahallesi 500 Evler Mevkisi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nurten Coşkun'a çarparak kaçtı.
İhbar üzerine, olay yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaşamını yitirdiği belirlenen Coşkun'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Niğde Trafik Kazası
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