Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te sahte çamaşır deterjanı ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tanınmış markaların paketlerine doldurulmuş 330 kilogram sahte toz çamaşır deterjanı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dere köyü mevkisinde bir kamyonette sahte deterjan taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, kamyonette yaptığı aramada tanınmış bir markanın paketlerine doldurulmuş 330 kilogram sahte toz çamaşır deterjanı ele geçirdi.
Olayla ilgili kamyonette bulunan 35 yaşındaki F.Y. gözaltına alındı.
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