İl Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Adıgüzel, yaptığı açıklamada, 3 Şubat'ta etkili olan yoğun kar yağışının bölgedeki tarım ve hayvancılığa büyük zarar verdiğini söyledi.

Kent genelinde hasar tespit çalışması yaptıklarını aktaran Adıgüzel, "Karın ağırlığına dayanamayan seralar çöktü, ahırlar yıkıldı. Kar yağışı Isparta'da 300 çiftçinin 600 dekarlık serasında zarara yol açtı. Seralarda dikili 6 milyon karanfil fidesi tahrip oldu. Yıkılan ahırlardaki 84 küçükbaş ve 4 büyükbaş hayvan telef oldu." diye konuştu.

Adıgüzel, yaralanan hayvanların tedavisinin İl Müdürlüğünce yapıldığını kaydetti.