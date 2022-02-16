Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 11:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da bir hırsızlık şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Elmalı ve Balbey mahallelerinde klima dış ünitelerine ait elektrik kabloları ve borularının çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki çalışmalar sonucunda hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüpheli U.İ. ekipler tarafından yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Sıradaki Haber
Burdur'da kar nedeniyle dağda mahsur kalan çoban kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz