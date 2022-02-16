Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da KDV indirimi denetimleri yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü, Defterdarlık yetkilisi, Belediye Zabıta Birimleri kararın yürürlüğe girdiği ilk gün, il genelindeki satış yerlerinde kontroller yaptı.
Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle mücadele etmek amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Etiketler: Afyonkarahisar Denetim Zabıta
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