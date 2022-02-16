Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 11:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da kar nedeniyle dağda mahsur kalan çoban kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'un Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan çobanı itfaiye ekipleri ve UMKE personeli kurtardı.
Çamlıca Mahallesi'ndeki 1200 rakımlı Tepecik mevkisindeki barakasında hayvanlarıyla kalan Ali Kunt, yoğun kar nedeniyle ilçe merkezine dönemeyince yardım istedi.
Harekete geçen Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri ile UMKE personeli, bir süre sonra Kunt'a ulaştı.
Yüksek ateş ve soğuktan dolayı bitkin düşen çoban ekipler tarafından Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Burdur Kar Yağışı
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