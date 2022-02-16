Kesintisiz kayak imkanı sunan uzun pistlerinin yanı sıra güvenli merkez sertifikasına da sahip Erciyes Kayak Merkezi’nde sezon yoğun geçiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 350 milyon avro yatırımıyla uluslararası standartlara kavuşan Erciyes, kayak tutkunlarının Türkiye'de en çok tercih ettikleri adreslerden biri haline gelmeye başladı.

Dünya standartlarındaki pistleri, modern tesisleri, konaklama ve kolay ulaşım imkanlarının yanı sıra uluslararası alanda pek çok spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi'ni, 2 ayda 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya, uluslararası arenadaki önemli avantajızımız

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, 18 Aralık'tan itibaren pistlerin açılmaya başladığını ve başarılı bir sezon geçirmekte olduklarını söyledi.

Yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığına dikkati çeken Cıngı, Erciyes'e gelen turistlerin 41 farklı noktada toplam 112 kilometre uzunluğundaki pistlerden sorunsuz faydalanabildiğini aktardı.

Sezonun tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Cıngı, "Kayak sezonu şubat ve mart ayı içerisinde tepe yapacak dersek yanlış bir tahminde bulunmuş olmayız. Erciyes, uzun pistleriyle, havaalanına yakınlığıyla, binlerce yıllık medeniyete sahip olması ve özellikle Kapadokya bölgesine yakınlığıyla yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı haline geldi. Özellikle yabancılar Kapadokya gibi dünya harikasını kayak turizmi ile birleştirmenin zevkini yaşıyorlar. Bu bizim uluslararası arenadaki önemli avantajlarımızdan birisi" diye konuştu.

Birçok ülkeden ziyaretçi geliyor

Cıngı, turistlerin gastronomi, kültür, tarih ve inanç turizmini bir arada yaşayabileceğini belirterek, Erciyes'e yapılan birbirinden kaliteli otellerde konaklama imkanı sağlandığını aktardı.

Öte yandan Ukrayna, Rusya ve Polonya'dan her hafta charter seferler düzenlendiğini hatırlatan Cıngı, tarifeli seferlerle de ABD, Almanya, İngiltere gibi ülkelerden gelen ziyaretçilerin hem ekonomiye hem de ülke tanıtımına önemli katkı sağladığını ifade etti.