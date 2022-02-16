DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Giresun'da Ağustos 2020'de meydana gelen taşkınlar sonrası, il genelinde önemli yatırımlara imza attıklarını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, köprü ve menfez yapımları işi kapsamında, Giresun'da 7 araç, 7 yaya köprüsü ve çeşitli taşkın kontrol yapıları inşa ettiklerini belirtti.

Taşkının en çok hasar verdiği Dereli ilçesinde, Akkaya Deresi üzerinde bir yaya köprüsü, 2 tersip bendi ve 1500 metre taşkın kontrol yapısı tamamlandı.

Yukarı havzalardan gelecek iri malzemeyi tuzaklamak için de geçirgen tersip bentleri inşa edildi, bu bentler yaygınlaştırmaya devam edilecek.

[Fotoğraf: DHA]

"Taşkın riskini azaltıyoruz"

Yıldız, Giresun'un tüm ilçelerinde dereleri daha güvenli hale getirmeyi planladıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Taşkınlardan etkilenen ilçelerimizle birlikte il genelindeki yatırımlarımız devam ediyor. Derelerimizde inşa ettiğimiz taşkın kontrol yapıları ile taşkın risklerini minimize ediyoruz. Bu çalışmalarda şüphesiz ki makineli çalışmalarımız da önemli yer tutuyor. Taşkın sonrası özellikle Dereli başta olmak üzere yeşil karıncalarımız yoğun mesai harcadı."

Ayrıca Gelevera, Harşit, Yağlıdere, Aksu ve Batlama dereleri ile yan kollarında toplamda 1 milyon 560 bin metreküp rusubi malzeme temizlendi.

Batlama Vadisi ile birlikte muhtelif noktalarda bent temizliği ve dere tanzim çalışmaları ise sürüyor.