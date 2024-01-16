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Güncel
AA 16.01.2024 09:41

Karabük'te Safranbolu Belediyesince üretilen otobüs durakları kullanımına sunuluyor

Safranbolu Belediyesince atölyede üretilen otobüs durakları vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Karabük'te Safranbolu Belediyesince üretilen otobüs durakları kullanımına sunuluyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı atölyelerde çalışan ekipler, şantiyede şehrin dokusuna uygun tasarımlarda duraklar üretmeye başladı.

Duraklar daha sonra ihtiyaç duyulan noktalarda Safranbolu halkıyla buluşturuluyor.

Belediye Başkanı Elif Köse, otobüs duraklarını satın almak yerine ürettiklerini, bu sayede maliyetin azaltıldığını belirtti.

Elde kalan gelirin alternatif konularda hizmet olarak sunulduğunu aktaran Köse, "Bu sayede kamu kaynaklarını verimli şekilde kullanıyor, israfın önüne geçiyor ve üreten belediyeciliğin en güzel örneklerini sunmaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

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