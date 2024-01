Gümüşhane’nin 2023 yılı asayiş rakamları belli oldu

Valilik Toplantı Salonunda İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral’ın katıldığı toplantıda rakamları gazetecilerle paylaşan Vali Tanrısever, “Sayın İçişleri Bakanımızın talimatlarıyla özellikle terör, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucuyla mücadele, organize suç örgütleriyle mücadele, okul ve okul çevrelerinin güvenliği, kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlar ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik 6 başlıkta ülke çapında ve Gümüşhane ilimizde olağanüstü bir gayret gösterdik” dedi.

“Terör örgütlerine şehirde 75, kırsalda 178 olmak üzere toplam 253 operasyon gerçekleştirdik”

Başta bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik şehirde ve kırsalda operasyonların devam ettiğini kaydeden Vali Tanrısever, “2023 yılında şehirde 75, kırsalda 178 olmak üzere toplam 253 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonrasında gözaltına alınan 13 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca bölücü terör örgütünün geçmiş dönemde kullandığı barınma alanlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çeşitli ekipman ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Bununla birlikte FETÖ/PDY, DAEŞ ve aşırı sol örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar ile bu örgütlerin ilimizde yeniden yapılanmalarına izin vermedik” diye konuştu.

“368 göçmenin ilimizde yerleşmesine izin verilmedi”

Düzensiz göçmenlere yönelik vatandaşlarımızın hassasiyetinin farkında olduklarını hatırlatan Vali Tanrısever, “Her ne kadar ilimiz göçmen kaçakçılığı rotasında bulunmasa da göçmen kaçakçılığına yönelik 2023 yılında gerçekleştirilen 28 operasyonda gözaltına alınan 14 organizatörden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 organizatör adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Ve 368 düzensiz göçmen hakkında işlem yapılarak geri gönderme merkezlerine sevki sağlandı. Yani 368 göçmenin ilimizde yerleşmesine izin verilmedi” ifadelerini kullandı.

“Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 141 operasyon gerçekleştirdik”

Uyuşturucuyla mücadelenin artarak devam ettiğini, geçtiğimiz yıla göre 2023 yılında operasyonları yüzde 34 artırdıklarını ifade eden Vali Tanrısever, “Bununla birlikte talebin azaltılmasına yönelik tüm kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Biz uyuşturucuyu gençlerimizin ve bütün vatandaşlarımızın hayatından uzak tutmak için olağanüstü gayret gösteriyoruz. Okullarımızın çevresini her türlü kötülüğe karşı steril hale getirdik. Bütün okulları kolluk personellerimize zimmetledik. Takibini de yapıyoruz. 2023 yılında uyuşturucunun arzına yönelik operasyonlarımızı yüzde 34 arttırarak toplam 141 operasyon gerçekleştirdik” dedi.

“Kendini devletten güçlü gibi göstermeye çalışan hiçbir çetevari yapılanmaya izin vermedik, vermeyeceğiz”

Her ne kadar Gümüşhane’de çok fazla karşılaşılmasa da tüm organize suç örgütlerine karşı operasyonların devam ettiğini vurgulayan Vali Tanrısever, “Kendini devletten güçlü gibi göstermeye çalışan hiçbir çetevari yapılanmaya izin vermedik, vermeyeceğiz. Bu kapsamda 23 organize suç örgütüne karşı operasyon gerçekleştirdik. Operasyon sonucunda 47 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 22’si tutuklanmış 17’si adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış 3 organize suç çetesi çökertilmiştir. Ülkemizi mali açıdan zarara uğratan her türlü kaçakçılık faaliyetlerine yönelik operasyonlarımız devam etmektedir. Bu kapsamda sahte alkol, kaçak sigara ve tütün, makaron yakalanmasına yönelik faaliyetlerimizi devam ettireceğiz” diye konuştu.

“Bir önceki yıla göre yüzde 63 artırarak 321 aranan şahsın yakalanmasını sağladık”

Bütün vatandaşlarımızın kendisini huzur ve güvende hissetmesinin tek amaçları olduğunun altını çizen Vali Tanrısever, “İçişleri Bakanlığımızın vizyonu Türkiye'nin huzurudur. Aslında Gümüşhane ve Gümüşhaneliler bu vizyona ulaşmıştır. Huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik öngörücü, önleyici kolluk faaliyetlerimize devam ediyoruz. İnsanın olduğu yerde suçun da olduğu malumunuzdur. Suçun işlenmesinden sonra ise toplumsal, kişisel ve tabii ki kamusal adaletin sağlanması için en kısa sürede suçların aydınlatılmasına yönelik çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 97, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 82 gibi çok yüksek oranlara ulaşmış durumdayız. Ayrıca çeşitli suçlardan yakalanma kararları olan ve aramızda dolaşan şahısların yakalanmasına yönelik kolluk faaliyetlerimizi artırdık. Kolluğumuzun bu kapsamda yaptığı yakalama istatistiklerini haftalık, aylık ve yıllık olarak takip ediyor ve bakanlığımız ile paylaşıyoruz. Yakalama miktarlarımızı bir önceki yıla göre yüzde 63 artırarak 321 aranan şahsın yakalanmasını sağladık” ifadelerini kullandı.

6284 sayılı kanun kapsamında ailenin bütünlüğünün korunması, kadına yönelik şiddet ve çocuklarımıza yönelik her türlü suçu da önemsediklerini ve bu konuda kolluk kuvvetlerinin özel eğitimli personeli tarafından bu suçlara müdahale edildiğini kaydeden Vali Alper Tanrısever, “İlk amacımız bu suçların önlenmesine yönelik toplumsal bir farkındalık oluşturmaktır. Bunu da kısmen başarmış durumdayız. Her ne kadar olay sayımız yüzde 8 ve tedbir kararımız yüzde 20 artsa da ihbarların müessif bir olay vuku bulmadan alınması ve hayatını kaybeden vatandaşımızın bulunmaması memnuniyet vericidir” dedi.

“Terör örgütlerinin propagandasını yapan 387 hesap kapatılmış ve hesap sahipleri hakkında adli işlem başlatılmıştır”

Yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen başarı operasyonlarla bitme noktasına gelen ve kafalarını inlerinden çıkaramayan terör örgütleri ile siber alanda da mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Vali Tanrısever, “Bu kapsamda siber alanda terör örgütlerinin propagandasını yapan 387 hesap kapatılmış ve hesap sahipleri hakkında adli işlem başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl internet üzerinden gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olaylarının tüm Türkiye'de olduğu gibi Gümüşhane’de yüzde 35 oranında artarak 187 olay meydana geldiğini belirten Vali Tanrısever, “Bunun önlenmesine yönelik vatandaşlarımıza eğitim faaliyeti düzenliyoruz ve bilgilendirme mesajları atıyoruz. Buradan tekrar vatandaşlarımızı uyararak bilmedikleri kişi ve hesaplara para göndermemelerini, şüphe ettiklerinde en kısa sürede 112 Acil Çağrı merkezine ulaştırmalarını talep ediyoruz” dedi.

“379 kazada 8 vatandaşın hayatını kaybetti, 649 vatandaş yaralandı”

Başta meralarda olmak üzere her türlü kaçak yapılaşmaya karşı da kontrol ve denetim faaliyetlerine aralıksız devam edeceklerini vurgulayan Vali Tanrısever, geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi trafik kazalarının ve trafik kazası kaynaklı ölümlerin azaltılmasına yönelik eğitim, denetim ve kontrol faaliyetlerinin gece gündüz her türlü hava ve yol koşullarında arttırarak sürdürüldüğünü, buna rağmen trafik kazalarının yüzde 31 arttığını ve 2023 yılında Gümüşhane il genelinde toplam 379 kaza meydana geldiğini, 7 ölümlü kazada 8 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 371 yaralanmalı kazada 649 vatandaşın yaralandığını söyledi.

Vali Tanrısever, terör, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu, organize suçlar, kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlar ile trafik kazalarına yönelik 6 başlıkta mücadelelerinin her türlü alan ve şartta devam edeceğini belirterek, “Tüm Gümüşhaneli vatandaşlarımızın hizmetkarıyız. Vatandaşlarımızın yanında, yakınında ve her zaman yardımında olmaya devam edeceğiz” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.