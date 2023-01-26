Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 23:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karabük'te kar yağışı başladı
Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesi Karakaya mevkisinde sabah saatlerinde kar yağışı başlarken, yağış sonrası bazı bölgeler beyaza büründü.
Orman işçileri tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu. Hava sıcaklığının sıfırın altında iki dereceyi bulduğu yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Etiketler: Karabük
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