Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 23:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir'deki trafik kazası: 4 kişi yaralandı
Başakşehir'de yolcu minibüsünün karşı şeride geçerek 2 otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
İkitelli Yanyol Caddesi'nden Bağcılar istikametine giden Kadri K. idaresindeki yolcu minibüsü, Masko Mobilya Kenti önünde refüje çarptı.
Karşı şeride geçen minibüs, Sabri G. yönetimindeki taksi ile bir otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıktı.
Kazada, taksi şoförü ve 2 yolcusu ile minibüs sürücüsü yaralandı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, taksiciyi sıkıştığı araçtan çıkardı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Araçlarda büyük çapta hasara yol açan kaza nedeniyle Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Ekiplerin araçları yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İstanbul
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