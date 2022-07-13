Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te iki katlı evde yangın
[Fotograf: AA]
Karabük'te iki katlı evin alt katında çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.
Soğuksu Mahallesi Akçabey Sokak üzerinde bulunan Sami Akbaş'a ait ve içinde Irak uyruklu 6 kişilik ailenin oturduğu iki katlı evin giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden komşuları, itfaiye ve polis ekiplerine haber vererek evde bulunan 4 çocuk ile annelerini dışarı çıkardı.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
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