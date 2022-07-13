Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kavgaya müdahale eden polis memuru bacağından bıçaklandı
Erzincan'da iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru, bıçaklı saldırı sonucu ayağından yaralandı, saldırgan ise gözaltına alındı.
Cumhuriyet Mahallesi Ali Kemali Caddesi'nde iki taraf arasında yaşanan tehdit ve hakaret olayı üzerine bölgeye Asayiş Şubesi ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönen olayda taraflara ayırmak için müdahale eden polis memuru Ö. F. Ü., kavgaya karışan E.A'nın bıçaklı saldırısı sonucu ayağından yaralandı.
Yaralı polis memuru ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırgan gözaltına alındı
Burada tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan E.A gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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