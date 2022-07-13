Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de koronavirüse karşı hatırlatma dozunun uygulanmasına başlandı
[Fotograf: AA]
Koronavirüse karşı yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından Eskişehir'de aşıların yapılmasına başlandı.
Sağlık Bakanlığı'nın yeni hatırlatma dozu randevularını e-Nabız sistemine tanımlaması üzerine Eskişehir'de yaklaşık bin kişi aşı randevusu aldı.
Merkezi Hekim Randevu Sisteminden (MHRS) randevu alıp Yunusemre Devlet Hastanesine gelen vatandaşlar, aşı polikliniği önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
[Fotoğraf: AA]
Hatırlatma dozunu yaptıran Ece Canpolat, aşıların hastalıktan korunmak için önemli olduğunu söyledi.
Son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçen kişiler, hatırlatma dozu için TURKOVAC, Sinovac veya BioNTech aşılarından birini tercih edebiliyor.
Etiketler: Eskişehir Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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