ABD'de enflasyon haziran ayında da artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, yüzde 8 virgül 6'dan yüzde 9,1'e çıktı. Yeni veriyle, 41 yılın enflasyon rekoru bir kez daha kırılmış oldu.

Aylık bazda ise ABD'nin haziran ayı enflasyonu, mayıs ayına göre yüzde 1,3 arttı. Bu oran, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1'lik artış göstermişti.

Ülkede enflasyonun artmasında enerji, gıda ve kira fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu.

Haziran ayı enflasyonunda gerçekleşen artış sonrası gözler Amerikan Merkez Bankası FED'in temmuz toplantısına çevrildi.

FED'in 75 baz puanlık faiz artışı yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Eylül toplantısında da 75 baz puanlık faiz artışına gidilebileceği beklentisi güçleniyor.