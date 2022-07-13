Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 15:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de enflasyon açıklandı mı?
ABD’de haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesini gördü.
ABD'de enflasyon haziran ayında da artış gösterdi.
Yıllık enflasyon, yüzde 8 virgül 6'dan yüzde 9,1'e çıktı. Yeni veriyle, 41 yılın enflasyon rekoru bir kez daha kırılmış oldu.
Aylık bazda ise ABD'nin haziran ayı enflasyonu, mayıs ayına göre yüzde 1,3 arttı. Bu oran, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1'lik artış göstermişti.
Ülkede enflasyonun artmasında enerji, gıda ve kira fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu.
Haziran ayı enflasyonunda gerçekleşen artış sonrası gözler Amerikan Merkez Bankası FED'in temmuz toplantısına çevrildi.
FED'in 75 baz puanlık faiz artışı yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Eylül toplantısında da 75 baz puanlık faiz artışına gidilebileceği beklentisi güçleniyor.
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