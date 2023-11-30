Karabük'te huzurevi sakinleri ziyaret edildi

Huzurevinde açılan müzik, resim, el sanatları ve okuma yazma kurslarına ziyaret eden Akbaş ve Bilgiç, yaşlılarla sohbet etti.

Akbaş, İl Halk Eğitim Merkezi kanalıyla açılan kursları ziyaret ettiklerini söyledi.

İl genelinde yaklaşık 30 bin kursiyerin olduğunu belirten Akbaş, "Kurslarımız verimli bir şekilde devam ediyor. Kursların amaca, hizmet ettiğini gördük. Huzurevinde 39 büyüğümüz için kurs açtık. Huzurevi sakinlerinin yaptığı çok güzel eserleri gördük" ifadelerini kullandı.

Bilgiç de huzurevinde 110 yaşlının kaldığını, huzurevi sakinlerinin açılan kurslarla çok güzel vakit geçirdiğini vurgulayarak, "Kendilerinin çok mutlu olduğunu gördük. Biz de çok mutlu olduk" dedi.