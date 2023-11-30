14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
1 Aralık Cuma:
20.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK: Alper Akarsu
20.00 Kocaelispor-Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
2 Aralık Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: Fatih Tokail
13.30 Tuzlaspor-Teksüt Bandırmaspor: Burak Olcar
16.00 Boluspor-Eyüpspor: Emre Kargın
19.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Bodrum FK: Oğuzhan Aksu
3 Aralık Pazar:
13.30 Manisa FK-Altay: Gürcan Hasova
16.00 Erzurumspor FK-Gençlerbirliği: İlker Yasin Avcı
19.00 Göztepe-Bitexen Giresunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy