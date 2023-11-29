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Güncel
AA 29.11.2023 23:53

Bodrum açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 23 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 23 göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 23 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, farklı zamanlarda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bottaki 57 göçmeni kurtardı.

Bodrum açıklarında sahil güvenliğin mobil radarı tarafından başka bir düzensiz göçmen grubun lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştığı tespit edildi.

Durdurulan lastik botta 23 yabancı uyruklu yakalandı.

Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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