Çok Bulutlu 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.11.2023 06:39

Blinken, “insani aranın” uzatılmasını görüşmek için İsrail’e geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi’ndeki çatışmaların sonlandırılması için varılan “insani aranın” uzatılmasını ve Gazze’ye yönelik insani yardımları görüşmek üzere Tel Aviv’e geldi.

Blinken, “insani aranın” uzatılmasını görüşmek için İsrail’e geldi

Blinken’ın 7 Ekim’den bu yana yapacağı üçüncü Orta Doğu turunun ilk durağı İsrail oldu.

Ziyaret kapsamında Blinken’ın İsrailli yetkililerle Gazze’de varılan “insani ara”, Hamas’ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ve Gazze’ye yönelik yardımları görüşmesi bekleniyor.

Blinken’ın, İsrail temaslarının ardından Orta Doğu turuna devam etmesi öngörülüyor.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında 24 Kasım’da Gazze’deki çatışmalara 4 günlük “insani ara” verilmesi kararlaştırılmıştı.

Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda yapılan dolaylı görüşmeler sonrası bu esir takası ve “insani ara”, 2 gün daha uzatılmıştı.

Türkiye saatiyle bu sabah 08.00'de dolması beklenen “insani aranın” uzatılması için müzakereler sürüyor.

ETİKETLER
Antony Blinken Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Bodrum açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 23 göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:00
Eyüpsultan'da toprak kayması nedeniyle 1 ev boşaltıldı
08:02
İsrail ordusu Gazze'de ateşkesin devam edeceğini duyurdu
07:20
Japonya'dan ABD'ye "Osprey" tipi uçakların güvenliğini teyit etmesi çağrısı
07:25
İddia doğrulandı: İsrail askerleri bebekleri ölüme terk etti
07:41
Fatih'te 3 katlı metruk bina kısmen çöktü
07:11
Cristiano Ronaldo, kripto reklamları nedeniyle 1 milyar dolarlık davayla karşı karşıya
Gazze Şehri'nin sahillerinde yıkım
Gazze Şehri'nin sahillerinde yıkım
FOTO FOKUS
Bursa’da sağanak sele dönüştü
Bursa’da sağanak sele dönüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ