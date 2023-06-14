Çok Bulutlu 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 14.06.2023 15:16

Karabük'te hırsızlık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Karabük'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te hırsızlık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ile Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği koordinesinde, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takip sonucu 11 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda K.B, M.Ş, M.B, B.Ö, A.G, İ.Y. ve H.T. yakalandı. Operasyon genişletilerek 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Firari bir zanlının ise yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ikisi yaşı küçük 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, "hırsızlık" başta olmak üzere "yağma", "tefecilik", "fuhşa aracılık etme", "uyuşturucu madde ticareti" gibi suçları işlediği belirlendi.

ETİKETLER
Karabük
Sıradaki Haber
Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 65 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:43
Mayon Yanardağı'ndaki volkanik akıntı aylarca devam edebilir
16:40
Siyez buğdayından yaptığı şekerpareler büyük ilgi görüyor
16:38
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin ve İngiltere'ye resmi ziyaret düzenleyecek
16:36
Kremlin: Rusya’ya saldırıları önlemek için Ukrayna askeri yapısının daha ileriye itilmesi gerek
16:30
Mersin'de erik toplamak isteyen kişi balkondan düşerek can verdi
16:23
Zonguldak'ta haksız kazanca 2 gözaltı
Ayasofya ve Sultanahmet Camii’lerinde karşılıklı ezan okuma geleneği
Ayasofya ve Sultanahmet Camii’lerinde karşılıklı ezan okuma geleneği
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Ankara'da sağanak su baskınlarına neden oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ