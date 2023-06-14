Depremde vefat eden başöğretmen çiftin adı Trabzon'da kütüphaneye verildi

Vali İsmail Ustaoğlu, Aynur Yıldırım Barık'ın kardeşi ressam Yıldıray Yıldırım tarafından, Arsin ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'na yaptırılan kütüphanenin açılış töreninde, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde vefat edenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Türkiye'nin büyük bir acı yaşadığını dile getiren Ustaoğlu, "Depremde yaşadığımız acıları, ülkemizin birliği, kardeşliği ve dayanışması sayesinde paylaşarak hafifletmeye çalıştık. Ama gidenler geri gelmiyor. Depremlerde, 50 binin üzerinde vefat eden vatandaşımız var" dedi.



"Hepimizin acısı büyük, onların anısına, ruhlarını şad etmek adına çok anlamlı bir açılışı yapacağız"

Ustaoğlu, depremlerin sadece 11 ili değil, 81 ili acıya boğduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Depremde şehadete yürüyen yüzlerce kardeşimiz oldu. Deprem bölgelerinde Trabzonlu kardeşlerimiz de vefat etti. İşte onlardan ikisi de hayatını minik yavrulara adamış sınıf öğretmeni olarak Osmaniye'de görev yapan çok kıymetli hocalarımızdı. 6 Şubat sabahı vefat ettiler. Hepimizin acısı büyük, onların anısına, ruhlarını şad etmek adına çok anlamlı bir açılışı yapacağız. Çocuklarımız buradaki kütüphaneden bilgi birikimi edindikçe onların amel defteri kapanmayacaktır. Ruhları şad olsun, Allah rahmet eylesin"

Konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu, Arsin Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Evren Görmüş, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy ve Yıldırım ailesinin fertleri kurdele keserek, "6 Şubat Osmaniye Deprem Şehitleri Başöğretmen Aynur Yıldırım Barık-Doğan Barık Kütüphanesi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Depremzedeler için dua edilen, Kur'an-ı Kerim okunan törende, Aynur Yıldırım Barık'ın annesi Türkan ve babası Galip Yıldırım da gözyaşı döktü.

"İsimlerinin yaşaması için okulda kütüphane oluşturmaya karar verdik"

Ressam Yıldıray Yıldırım, deprem günü tüm Türkiye'nin yaşananlar karşısında ağladığını söyledi.

Ablasına ve diğer yakınlarına ulaşamayınca Osmaniye'ye hareket ettiğini anlatan Yıldırım, "Biz de ailecek yıkıldık. 175 kişinin oturduğu apartmandan sadece yeğenim kurtuldu" diye konuştu.



Yıldırım, ablasının cenazesini 9 Şubat'ta Arsin'de defnettiklerini dile getirerek, "İkisi de eğitmendi ve biz de hayatlarını kaybetseler bile eğitimleri devam etsin istedik. İsimlerinin yaşaması için okulda kütüphane oluşturmaya karar verdik. Türkiye'nin her yerinden 10 binin üzerinde kitap geldi" ifadelerini kullandı.