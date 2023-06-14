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Güncel
İHA 14.06.2023 14:51

Iğdır’da meydana gelen selden hayvanlar son anda kurtuldu

Iğdır merkeze bağlı Karagüney köyünde etkili olan dolu yağışı sonrası meydana gelen selden hayvanlar son anda kurtuldu.

Iğdır’da meydana gelen selden hayvanlar son anda kurtuldu

Iğdır merkeze bağlı Karagüney köyünde öğle vakti eve gelen hayvanlar saat ikide yeniden meraya bırakıldı.

Iğdır’da meydana gelen selden hayvanlar son anda kurtuldu



Hayvanların mera bırakılmasından yarım saat sonra köyde yağmur başladı. Yağmur kısa süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı. Köyde etkili olan dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü. Dolu yağışından kısa süre sonra köyde sel meydana geldi. Hayvan sahipleri hayvanlarını son anda selin geldiği alan dışına çıkarırken, o anları da telefon ile kayıt altına aldı. Meydana gelen selin köy yolunu bozduğu öğrenildi. Köyde tarla ve ekili arazilerin de zarar gördüğü belirtildi.

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