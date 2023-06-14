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Güncel
AA 14.06.2023 14:27

Yozgat'ta "Halk Oyunları Şenliği" düzenlendi

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında "Halk Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi.

Yozgat'ta "Halk Oyunları Şenliği" düzenlendi

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şenlikte konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, bütün okullarda halk oyunları ekipleri kurulmasını istediklerini söyledi.

"Kültürümüze biz sahip çıkmazsak kimse sahip çıkmaz"

Şu anda 170 yakın okulun halk oyunları ekibinin bulunduğunu ifade eden Polat, "Çocuklarımız halk oyunlarıyla kültürümüzü bize anlatacaklar. Kültürümüze biz sahip çıkmazsak kimse sahip çıkmaz. Akademik eğitimin yanında çocuklarımızı sosyal, kültürel, sportif anlamda da yetiştirmek zorundayız. Lise mezunu her yavrumuzun bir yabancı dili iyi konuşmasını, bir müzik aleti çalmasını, bir spor dalını lisanslı yapmasını istiyoruz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da 35 halk oyunu ekibinde 539 öğrencinin yer aldığını belirtti.

Konuşmaların ardından okulların halk oyunları ekipleri folklor gösterisi sundu.

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