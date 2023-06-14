Nevşehir’de ‘Yeni Nesil Öğrenme Merkezi’ hizmete açıldı

Nevşehir Şehit J. Onb. Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü içerisinde oluşturulan Yeni Nesil Öğrenme Merkezinin açılış törenine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bahittin Yakın, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Yeni Nesil Öğrenme Merkezinde oluşturulun KOP Dil atölyesi, Teknoloji Dijital Mühendislik Atölyesi, Bilim ve Deney Atölyesi, Mesleki Eğitim Atölyesi, Bilim Oyun Atölyesi ve Sanat Tasarım Atölyesini gezen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, uygulanan eğitimler hakkında yetkililerden de bilgi aldı.



Öğrenci ve kursiyerler ile sohbet eden Vali Becel yaptığı açıklamada;



“Nevşehir’de yaptığımız birçok hizmetlerde KOP’dan destek aldık. Bu atölyelerde onlardan biri. Eğitim altyapısının geliştirilmesi, çocuklarımızın gençlerimizin daha kolay öğrenebilmeleri daha keyifli bilgiye ulaşabilmeleri ve başarılarını destekleme noktasında yeni nesil öğrenme merkezimizin açılışını yaptık. Bu merkezimizin tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.



“Yapılan sınavlarda öğrencilerimizin başarılarının daha da artığını görüyoruz"



Açılan bu atölyelerde eğitim gören öğrencilerin başarılarının artığını ve bu başarılarının sınavlara da yandığını söyleyen Vali Becel;



“Yapılan sınavlarda öğrencilerimizin başarılarının daha da artığını görüyoruz. O başarıların, bu yatırımların yansıması olarak görüyoruz” dedi.



Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu ise;



“Bölgemizdeki eğitim altyapısının gelişmesi anlamında birçok destekler veriyoruz. Bu çerçevede Nevşehir güzel projeler yaparak sürdürülebilir anlamda sonuçlarını aldığımız bölgelerden birisi. Bu gün burada yeni nesil öğrenme merkezi adıyla yeni bir merkezin kurulmasını sağladık. Şu an 7 adet atölye kurduk. Bu atölyelerde gençlerimiz, çocuklarımız hatta ev hanımlarımız üretmeye dayalı bir takım faaliyetleri yapacakları imkânlara kavuşmuş oldular” ifadelerini kullandı.