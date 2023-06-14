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Güncel
AA 14.06.2023 11:20

Bilecik'te tarımsal sulama amaçlı baraj ve göletlerde doluluk yüzde 90 seviyesine ulaştı

Bilecik'in tarımsal sulama ihtiyacının karşılandığı baraj ve göletlerde geçen yılın sonunda gerileyen doluluk oranları, son yağışlarla yüzde 90 seviyesine yükseldi.

Bilecik'te tarımsal sulama amaçlı baraj ve göletlerde doluluk yüzde 90 seviyesine ulaştı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 13 baraj ve 27 sulama tesisinden 33 bin dekar tarım arazisinin sulandığı Bilecik'te buğday, nohut, fasulye, ayçiçeği, soğan, barbunya, domates ve salatalık olmak üzere sebze ve meyve çeşitleri yetiştiriliyor. Kurak geçen kışın ardından nisan ve mayıs aylarında bol yağış alan Bilecik'te geçen yılın sonunda yüzde 60 olan baraj ve göletlerdeki su seviyesi bugünlerde tam doluluğa yaklaştı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çevre Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Edip Avşar, DSİ Genel Müdürlüğünce il genelinde tarımsal sulama amaçlı birçok baraj ve gölet inşa edildiğini söyledi.

"Damla sulama gibi modern sulama uygulamalarının yapılması elzem"

Son yağışlarla bu tesislerdeki su seviyelerinin yüzde 90 civarında olduğunu belirten Avşar, "Göletlerdeki su seviyesinin yüksek olması suyumuzla gelişigüzel şekilde sulama yapılabileceği anlamına gelmemektedir. Suyun tasarruflu ve efektif kullanılması gereklidir. Bunun içinde damla sulama gibi modern sulama uygulamalarının yapılması elzemdir" dedi.

Avşar, göletler dolu olsa da Bilecik'te uzun yıllar meteorolojik veri ortalamalarına bakıldığında aylık yağış düzeylerinin temmuz-eylül döneminde minimuma indiğinin görüldüğünü anlattı.

"Planlı ve stratejik davranmamız gerekiyor"

İlde yaz aylarının sıcak ve kurak geçmesi nedeniyle buharlaşmanın arttığını vurgulayan Avşar, şunları kaydetti:

"Ülkenin ekonomisine önemli bir girdi sağlayan tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından su kaynaklarımızın verimli kullanılması gerekmektedir. Özellikle küresel ısınma ve getirdiği kuraklık tüm dünyayı etkiliyor. Bu bağlamda suya bağlı gıda güvenliği ve arzı da çok daha önemli bir boyuta gelmiş durumdadır. Bizim de bu konuda planlı ve stratejik davranmamız gerekiyor. Yaşamsal öneme sahip olan su kaynaklarımız sadece bugünün değil geleceğin de en önemli meselesidir. Bu nedenle kaynaklarımızı korumalı, geliştirmeli ve tüm canlıların bu kaynaklardan yeterli düzeyde yararlanmasını sağlamalıyız"

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