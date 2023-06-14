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Güncel
AA 14.06.2023 15:08

Konya'da okuldan hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Meram ilçesinde, okuldan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Konya'da okuldan hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alakova Mahallesi'ndeki özel bir mesleki eğitim okulundan eğitim malzemelerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis, okuldaki güvenlik kameralarından, şüphelilerin Saffet G., Abdullah N., Ali Osman K. ve İbrahim T. olduğunu tespit etti.

Hırsızlık yapmak için gece saatlerinde okula ticari taksiyle geldikleri belirlenen zanlılar, belirlenen adreste çalıntı malzemelerin bir kısmıyla yakalandı.

Okuldan çalınan müzik aletleri, dikiş makineleri ile bilgisayara el konuldu.

Polis, şüphelilerin ifadesinden yola çıkarak, hırsızlık malzemelerini satın alan Murat I, Sinan I, Muhammet D. ve Muaz M'yi de yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Saffet G, Abdullah N, Ali Osman K. ve İbrahim T. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 4 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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